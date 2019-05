Elton John zonder seks en drugs in Rusland

Russische bioscoopgangers die naar Rocketman gaan, de biografische film over Elton John, krijgen de seksscènes niet te zien. Ook fragmenten met drugsgebruik komen na bewerking voor de Russische markt niet voor. Filmrecensenten merkten de verschillen met het origineel vrijdag op tijdens een voorvertoning.

Het distributiebedrijf Central Partnership erkende dat de film is aangepast ”om te voldoen aan de wetten van de Russische Federatie”. Details gaf het bedrijf niet. De Russische wet verbiedt sinds enkele jaren ”het promoten van niet-traditionele seksuele relaties onder minderjarigen”. De film over de beroemde Britse artiest is geschikt bevonden voor kijkers van 18 jaar en ouder.

Minister van Cultuur Vladimir Medinski stelde dat zijn ministerie in elk geval niets met de censuur te maken heeft. ”Dat is een besluit van de distributeur”, zei hij.

Ook een tekst over het verdere leven van Elton John aan het einde van de film is geschrapt. In het origineel vernemen de kijkers dat de zanger uiteindelijk de liefde vond en twee kinderen opvoedt, samen met zijn man David Furnish. In de Russische versie valt alleen te lezen dat hij een non-profitorganisatie oprichtte om aids te bestrijden.