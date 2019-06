’39e editie Parkpop een van de beste’

De 39e editie van Parkpop in het Haagse Zuiderpark is goed bezocht. Festivaldirecteur Guus Dutrieux laat weten dat het festivalterrein zondag “volliep” voor optredens van onder meer Ronnie Flex & Deuxperience, Waylon, Jett Rebel, Maan en afsluiter Ilse de Lange.

Vorig jaar trok het gratis festival ongeveer 200.0000 bezoekers. Over het aantal bezoekers dit jaar liet Dutrieux zich niet uit. “Dat is moeilijk aan te geven en ik vind dat daar ook teveel op wordt gefocust. Ik kan wel zeggen dat van alle 39 edities, dit een van de beste is.”

Het festivalweekend was vrijdagavond al begonnen met Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad. Zaterdagavond waren er tijdens Parkpop Saturday Night optredens van onder anderen Skunk Anansie, Nile Rodgers & Chic en Cypress Hill. De hitte maakte dorstig. Daarom stonden er vaak lange rijen bij de ruim dertig tappunten op het festivalterrein. “We konden niet meer tappunten regelen. Daarvoor was de waterdruk onvoldoende”, legt Dutrieux uit.

Op zondag tijdens Parkpop zelf was het een stuk koeler. Dutrieux: “Met 23 graden, een briesje en later op de dag wat meer zon, hadden we prima festivalweer.”