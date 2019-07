Zanger/activist Johnny Clegg (66) overleden

De Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Clegg is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij werd als blanke artiest in Zuid-Afrika bekend vanwege zijn strijd tegen de apartheid.

Clegg werd ook wel ‘de witte Zulu’ genoemd, naar de grootste donkere bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. De zanger startte in 1969 de band Juluka met een zwarte gitarist, maar in die tijd was dat in Zuid-Afrika streng verboden. Hij had kritiek op het beleid in zijn land en werd door het apartheidsregime dan ook actief tegengewerkt. Het hoogtepunt uit zijn carrière was, naar eigen zeggen, het moment dat president Nelson Mandela hem tijdens een concert in Frankfurt in 1999 op het podium verraste.

Naast verschillende onderscheidingen in zijn thuisland, kreeg Clegg in 1991 voor zijn verdiensten ook de Légion d’Honneur, de hoogste Franse burgeronderscheiding, uitgereikt. De Britse zanger Elton John werd hier vorige maand ook mee onderscheiden.