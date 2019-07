Japan geschokt door dodelijke brand Kyoto

In Japan is geschokt gereageerd op de dood van 33 mensen in een animatiestudio in Kyoto. Rouwende fans verzamelden zich vrijdag bij de politieafzetting buiten het pand van Kyoto Animation, dat een dag eerder in brand was gestoken.

“Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me voel”, zei een 27-jarige animatiefan. Hij had vrij genomen van zijn werk in Osaka om bloemen te komen leggen. De man vertelde geĆ«motioneerd dat de studio in de toekomst misschien niet meer hetzelfde soort werk kan afleveren. “En dat is erg verdrietig.”

Een 23-jarige student stopte onderweg naar de universiteit even bij de studio. “Je hoort over dodelijke schietpartijen in het buitenland. Maar iedereen kan benzine te pakken krijgen en dat is best beangstigend”, vertelde de twintiger, die een fan is van Japanse animatie.

Niet alle rouwende fans bij het gebouw komen uit Japan. De 26-jarige Amerikaan Blake Henderson vertelde dat hij tijdens een bezoek aan Kyoto hoorde over de brand. “Ik hou enorm veel van Japan en dit ene incident zal niet mijn hele beeld van het land veranderen, maar het doet nog steeds pijn.”

De brand zou het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar zijn. De vermeende brandstichter zou hebben geroepen dat plagiaat was gepleegd op zijn werk. Hij goot een brandbare vloeistof in het pand en stak dat in brand.