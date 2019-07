Lion King heeft beste Nederlandse opening ooit

De nieuwe versie van de Disney-film The Lion King heeft het record van het beste openingsweekend in de Nederlandse bioscopen verbroken. De digitaal geanimeerde film over leeuwenwelpje Simba trok in vier dagen tijd ruim 549.000 bezoekers en bracht 5,8 miljoen euro op.

Hiermee werd de vorige recordhouder, Avengers: Endgame (5,3 miljoen euro), van de troon gestoten, maakte distributeur Disney maandag bekend. Drie van de vier bioscoopgangers in Nederland kochten het afgelopen weekeinde een kaartje voor de titel.

The Lion King vestigde dit weekend nog een record; op zaterdag behaalde de film de hoogste omzet ooit op één avond. In totaal kochten die avond 147.000 mensen een kaartje voor de remake, wat 1,57 miljoen euro in het laatje bracht. De film doet niet alleen in Nederland goede zaken; in de VS bracht The Lion King afgelopen weekend bijna 200 miljoen dollar op.

De animatiefilm uit 1994 geldt als een van de grote Disney-klassiekers. Regisseur Jon Favreau maakte een digitaal geanimeerde remake die er levensecht uitziet. De liedjes van Elton John en Tim Rice keren terug in de film; wel heeft Beyoncé een nieuw extra nummer gemaakt.

De belangrijkste stemmen in de nieuwe versie zijn ingesproken door Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen en James Earl Jones. De remake is nu te zien in 140 Nederlandse bioscopen.