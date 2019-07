Acteur Rutger Hauer overleden na kort ziekbed

Acteur Rutger Hauer is na een kort ziekbed overleden. Hij was 75 jaar. Hauer overleed vrijdag 19 juli in het Friese Beetsterzwaag. De uitvaart heeft woensdag in besloten kring plaatsgevonden. Dat heeft zijn familie laten weten.

Hauer begon eind jaren zestig zijn carrière met stukken van Shakespeare en Vondel bij de Noorder Compagnie. Hij werd gespot voor de hoofdrol in de populaire serie Floris (1969). Turks Fruit (1973) maakte hem echt beroemd en Soldaat van Oranje (1977) betekende zijn ticket naar Hollywood. Daar werd hij een gevierd en veelgevraagd acteur, met onder andere Blade Runner (een sf-film die overigens speelt in 2019), The Hitcher, Nighthawks en Escape from Sobibor.

In 1988 won hij een Golden Globe voor deze imposante rol. Maar ook kroop hij in films van wat minder allooi en met minder budget net zo lief in de huid van psychopaten, nazi’s en vampiers, zoals in HBO-hitserie True Blood. In maart wijdde het Toscaanse Lucca Film Festival nog een retrospectief aan hem.

Rutger Hauer heeft zich intensief ingezet voor onder meer het Rode Kruis, het Aidsfonds en zijn eigen Rutger Hauer Starfish Association, een non-profitorganisatie om kinderen en zwangere vrouwen met hiv/aids te helpen. Zijn familie laat weten dat het zijn levensmissie was “om een verschil te kunnen maken in de wereld”.

Hauer werd in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was vijftig jaar samen met zijn grote liefde Ineke Hauer-Ten Cate.