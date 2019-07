Van der Oest: een filmicoon is overleden

Nederland is een filmicoon verloren. Dat stelt regisseur Paula van der Oest woensdag in een reactie op het overlijden van Rutger Hauer. Zij regisseerde de acteur in Black Butterflies, een van zijn laatste Nederlandse producties.

“Rutger was een mannelijke, krachtige, mysterieuze man”, omschrijft Van der Oest hem. “Als hij in beeld verscheen, vermoedde je gelijk dat hij allerlei geheimen herbergde. Hij had een enorm charisma. En hij had prachtige ogen die in beeld altijd meteen de aandacht trokken.”

De filmmaakster omschrijft Hauer als “heel nieuwsgierig, eigenzinnig en levenslustig. Hij was altijd op zoek naar nieuwe ervaringen of avonturen. Zoals de eigen filmschool die hij een paar jaar geleden opeens startte.”

Tijdens het draaien van Black Butterflies in Zuid-Afrika maakte Hauer vaak ritjes met zijn motor. “In Europa en de VS had hij altijd zijn eigen vrachtwagen bij de hand waarmee hij hele einden ging rijden”, weet Van der Oest. “Die motor baarde de producenten ook altijd zorgen. Het was toch een man van eind zestig die op bergachtige weggetjes ging rondscheuren; dat was eigenlijk niet in overeenstemming met zijn contract waarin stond dat hij vanwege de risico’s geen wilde dingen als skiën en duiken mocht doen.”