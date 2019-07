Zweden vervolgt rapper A$AP Rocky

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky wordt in Zweden vervolgd wegens zware mishandeling en komt voorlopig niet op vrije voeten. Donderdag is een strafrechtelijke procedure gestart tegen de artiest die sinds begin deze maand vastzit in Stockholm. Hij moet zijn proces achter de tralies afwachten.

“Ik geloof dat er een misdaad heeft plaatsgevonden, hoewel er wordt gesproken over provocatie en noodweer”, lichtte officier van justitie Daniel Suneson toe aan verschillende media. De officier bekeek verschillende video’s van de vechtpartij op 30 juni in het centrum van Stockholm. A$AP, die werd geboren als Rakim Mayers, en zijn entourage waren betrokken bij dat opstootje waarbij twee mannen rake klappen kregen. De rapper beweert dat hij juist het slachtoffer was, het duo zou de Amerikaan hebben lastiggevallen.

De zaak rond de rapper doet veel stof opwaaien en trok ook de aandacht van de Amerikaanse president Donald Trump. Die belde met “de zeer getalenteerde premier van Zweden” en bood aan om persoonlijk garant te staan voor de borgsom van de rapper. Veel haalde het belletje echter niet uit; Zweden kent geen borgtocht en premier Stefan Löfven zei voordien al niets te kunnen doen voor A$AP omdat “het Zweedse rechtssysteem onafhankelijk is”.