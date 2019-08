Man bijt hond en Lingo goed bekeken

De terugkeer van Man bijt hond en Lingo lijkt bij de kijkers in de smaak te vallen. Voor de comeback van Man bijt hond zaten maandagavond 611.000 mensen voor de buis, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma dat laat zien wat Nederland bezighoudt, scoort daarmee een veertiende plek in de kijkcijferlijst van best bekeken programma’s van de dag.

Aansluitend werd, na vijf jaar afwezigheid, ook de tv-klassieker Lingo door SBS6 uitgezonden. Voor de nieuwe reeks met Jan Versteegh schakelden 802.000 kijkers in, goed voor een plekje in de top 10.

Man bijt hond trok voorheen bij de NPO gemiddeld een half miljoen kijkers. In de toptijd waren dat er ruim 100.000 meer, in het laatste seizoen in 2015 daalden de cijfers. Lingo trok in de hoogtijdagen tegen de miljoen kijkers; maar het aantal zakte de laatste twee seizoenen ver onder de half miljoen. Naar de laatste aflevering in oktober 2014 keken nog geen 300.000 mensen.