Trompet Miles Davis onder de hamer

Veilinghuis Christie’s in New York veilt volgende maand een trompet van Miles Davis die speciaal voor hem werd gemaakt. Het instrument voor één van de belangrijkste trompettisten uit de 20e eeuw werd in circa 1980 naar diens eigen aanwijzingen gebouwd. Het is versierd met diepblauwe lak en goudkleurige halve manen en sterren. Ook staat de naam Miles erop.

De ‘Moon and Stars-trompet’ voor de in 1991 gestorven Amerikaanse jazzmuzikant werd gebouwd door de Martin Company, die in 1865 in Chicago werd opgericht door de Duitser Johann Heinrich Martin.

Het veilinghuis verwacht dat de trompet minstens 70.000 dollar opbrengt. De openbare verkoop heeft plaats op 29 oktober.