‘Nederlandse dance-industrie groeit’

De Nederlandse dance-industrie blijft goede zaken doen in het buitenland. Volgens het economisch bureau van ING komt de totale exportwaarde van dance-optredens dit jaar naar verwachting voor het eerst ruim boven de 150 miljoen euro uit.

Nadat deze exportwaarde in vijf jaar ongeveer verdrievoudigde, is er nu wel sprake van een meer gematigde groei, constateert de bank. Het aandeel van dancemuziek in de Nederlandse muziekexport stijgt jaarlijks en ligt inmiddels ruim boven de 75 procent. Optredens zijn daarbij goed voor het allergrootste deel van de dance-export: zo’n 94 procent.

ING heeft in samenwerking met 538 Nieuws ook onderzoek laten doen onder ruim 2000 liefhebbers van elektronische muziek in Nederland en België. De Belgen bezoeken vaker een festival, terwijl Nederlanders meer geld uitgeven aan betaalde streamingdiensten om muziek te luisteren. Een kwart van de ondervraagde fans in de twee landen bezocht wel eens een dance-event in het buitenland.

De wereldwijde dj-top 10 bestaat al jaren voor een groot deel uit Nederlandse artiesten. Dj’s als Tiësto, Martin Garrix en Armin van Buuren profiteren zelf ook van hun jarenlange succes. Volgens ING verdienen de tien best betaalde internationale dj’s samen ruim 230 miljoen euro per jaar, vorig jaar was dit nog een kleine 220 miljoen euro.

Ondanks dat dj’s goed verdienen, willen maar weinig fans in hun voetsporen treden. De ondervraagde danceliefhebbers denken dat dj een zwaar beroep is door de lange dagen, het ’s nachts werken en veel van huis zijn, aldus de onderzoekers.