Al 180.000 kaarten verkocht voor Da Vinci

In het Louvre in Parijs is donderdag de langverwachte tentoonstelling van het werk van Leonardo da Vinci geopend. Koningin Elizabeth II, Bill Gates, het Vaticaan, ze kwamen allemaal met bruiklenen over de brug. De expositie telt 160 werken waaronder elf schilderijen en zeventig tekeningen van de meester, die 500 jaar geleden stierf. Er is tien jaar aan de expositie gewerkt, een periode waarin ook veel onderzoek werd gedaan dat nieuw licht op het genie en zijn werk moest werpen.

Er zouden op voorhand al 180.000 kaartjes zijn verkocht. Tickets moeten vooraf worden besteld en donderdag was er voor het digitale loket al een stevige wachtrij. Het Louvre denkt dagelijks 7000 belangstellenden te moeten verstouwen. Door het reserveringssysteem hoopt de kunsttempel de drukte toch in goede banen te leiden.

Onder de werken is tijdelijk ook de beroemde inkttekening van de Mens van Vitruvius, de iconische man in de cirkel, waarvan het tot vorige week onzeker was of die wel zou komen. In Italiƫ maakte een erfgoedorganisatie bezwaar tegen het transport van het kunstwerk, maar uiteindelijk werd ze in het ongelijk gesteld.

De aan Da Vinci toegeschreven Salvator Mundi, het duurste schilderij ter wereld, is er niet. Het werd in 2017 geveild voor 382 miljoen euro en nu is het niet helemaal duidelijk waar het is.

De tentoonstelling duurt tot 24 februari.