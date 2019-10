Midas Dekkers wint eerste Drs. P Trofee

Schrijver en bioloog Midas Dekkers is de winnaar van de eerste Drs. P Trofee. Dat melden uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en de initiatiefnemer, Het Heen- en Weerschap. Dat is de stichting die de artistieke nalatenschap van Drs. P ofwel Heinz Polzer (1919-2015) beheert.

De onderscheiding is bedoeld voor een auteur of kunstenaar die “werkt in de vrolijke en vrijzinnige traditie van Drs. P”, aldus de bekendmaking. “In zijn rijke werken reikt Midas Dekkers naar het hoogst denkbare: de combinatie van waar en leuk”, zegt de jury.

De Drs. P Trofee is “een serieuze prijs voor kunstenaars die zichzelf niet al te serieus nemen” en wordt voortaan jaarlijks toegekend. De onderscheiding is een replica van de kop van Polzer die ooit is gemaakt door Griet de Bock plus 2019 euro, een bedrag dat elk jaar een euro stijgt.

Nijgh & Van Ditmar en Joh. Enschedé komen ook met het nieuwe Drs. P Jaar- en Bewaarboek: Leve onze goede Czaar!, een uitgave met bijdragen over leven en werk van Drs. P, geschreven door kenners en bewonderaars. Er zit ook een cd bij met onbekende opnamen.