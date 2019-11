De Franse zangeres en actrice Marie Laforêt is overleden in haar Zwitserse woonplaats Genolier. Ze was 80 jaar.

In Frankrijk had ze verschillende hits, waaronder Vendanges de l’Amour (1963) en Viens, viens (1973). Een van haar bekendste successen was Il a neigé sur Yesterday uit 1977, over het uiteengaan van de Beatles. Dat was ook in Nederland een kleine hit.

Laforêt, die eigenlijk Maïtena Douménach heette, speelde in tientallen films van regisseurs als Claude Chabrol en Henri Verneuil.