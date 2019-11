Van der Elsken-expo grote hit voor Fotomuseum

De tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken is met ruim 67.000 bezoekers de drukst bezochte tentoonstelling ooit van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam geworden. Sommige belangstellenden kwamen zelfs een paar keer, aldus het museum. De expositie duurde tot en met zondag.

Met het overzicht markeerde het museum het volgens een woordvoerster grootste fotorestauratieproject uit de Nederlandse geschiedenis. De 42.000 kleurendia’s van Van der Elsken werden ontdaan van schimmel, zodat dit fotografisch erfgoed is veiliggesteld voor de toekomst. In november 2018 werd de laatste dia schoongemaakt.