Nederlanders googelen isogram, wollah en huts

Wat betekent het straattaalwoord wollah? Wat is huts? En wat is een isogram? Dat zijn een paar opvallende vragen die Nederlanders in het afgelopen jaar veel hebben gesteld aan Google. De zoekmachine kwam woensdag met haar eigen jaaroverzicht, een Year in Search.

Google keek niet naar de meest gebruikte zoekopdrachten, maar naar termen die snel zijn gestegen. Trending, noemt Google dat. De trending zoekopdracht in Nederland was Ajax. De club werd landskampioen en miste op een haar na de finale van de Champions League. Ook over het WK voetbal voor vrouwen, de brand in de Notre Dame in Parijs en de omgekomen Spaanse peuter Julen wilden Nederlanders veel weten.

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence was de ‘trending’ bekende Nederlander, gevolgd door Bridget Maasland (die sinds kort een relatie heeft met André Hazes) en Iris Hond (met wie Marco Borsato een affaire heeft gehad). Chateau Meiland voert de trending-lijst van tv-programma’s aan, Maarten van der Weijden leidt bij de sporters en Joker is de trending film.

Wollah betekent overigens ‘ik zweer het je’. Huts is een stopwoord zonder betekenis. Een lied met die titel was begin dit jaar een grote hit. Een isogram is een woord waarin elke letter uit het woord slechts één keer voorkomt, zoals sandwichformule, whiskyproducent en barvodsexnymfzwijgplichtjuk. Isogram zelf is overigens ook een isogram.