Golden Globes voor Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917

De films Once Upon A Time.. In Hollywood en 1917 hebben de Golden Globes voor beste films gewonnen. De film van Quentin Tarantino werd bekroond met de award voor beste Comedy of Musical, 1917 van Sam Mendes won in de dramacategorie.

Hij won ook de award voor beste regisseur. 1917 is gebaseerd op het oorlogsverhaal van de grootvader van Mendes tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Taron Egerton en Joaquin Phoenix wonnen de award in de categorie beste acteur. Egerton speelde in de Elton John-biopic Rocketman en Phoenix had de hoofdrol in de film Joker.

Renee Zellweger en Awkwafina hebben de prijzen voor beste filmactrices gewonnen. Zellweger won voor haar vertolking van Judy Garland in de biopic Judy. Awkwafina won de Globe voor haar eerste hoofdrol, in The Farewell.

Netflix was de grote verliezer van de avond. Films van de streamingdienst sleepte de meeste nominaties in de wacht. Van alle Netflix-genomineerden won alleen Laura Dern voor haar rol in Marriage Story een Golden Globe.