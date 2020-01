Bioscopen brengen eerbetoon aan Bob Marley met filmfestival

Het is op 6 februari 75 jaar geleden dat de Jamaicaanse reggaezanger Bob Marley is geboren. Bioscopen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Alkmaar brengen een eerbetoon aan de in 1981 overleden ‘King of Reggae’ met een filmfestival. Tijdens het Marley75 Film Festival organiseren twaalf filmtheaters premières, klassiekers en feestjes.

Het festival duurt van 1 tot en met 20 februari en wordt georganiseerd door Caribbean Creativity en het Amsterdamse poppodium Melkweg. Bijna dagelijks zijn er films te zien over de reggaelegende, zijn erfenis of geboorteland Jamaica in onder meer Melkweg, De Balie en Tolhuistuin in Amsterdam, LantarenVenster in Rotterdam, Filmhuis Den Haag en Filmhuis Alkmaar. Op de geboortedag van de zanger is er een concert in de Melkweg van de Rootsriders, met onder anderen Shirma Rouse, die zijn nummers spelen.

Robert (Bob) Nesta Marley, die stierf op 11 mei 1981 aan de gevolgen van kanker, is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de reggae. Hij heeft veel grote hits op zijn naam staan, zoals Could You Be Loved, Exodus, I Shot the Sheriff en No Woman, No Cry.