Disney breidt streamingdienst sneller uit in Europa

Entertainmentconcern Disney gaat zijn streamingdienst Disney+ sneller uitbreiden in Europa. Het Amerikaanse bedrijf brengt de dienst nu op 24 maart naar acht nieuwe landen. Eerder had het bedrijf daar de laatste dag van die maand voor bedacht. Nederland is tot nu toe het enige Europese land waar Disney+ te bekijken is nadat Disney besloot de dienst hier te testen.

In maart kunnen ook inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland naar alle films en televisieseries van Disney gaan kijken. In de zomer volgen dan nog meer landen waaronder België, Scandinavië en Portugal. In oktober zou de streamingdienst ook naar Latijns-Amerika uitbreiden.

Disney+ is sinds november beschikbaar in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De dienst wordt als een grote concurrent voor Netflix gezien.