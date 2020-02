The Chemical Brothers en Johnny Depp naar Lowlands

Lowlands heeft de eerste 55 namen van de line-up van de komende editie bekendgemaakt. Onder andere The Chemical Brothers, Foals, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, London Grammar en Michael Kiwanuka treden op tijdens de 28e editie van het festival. Hardrockband Hollywood Vampires komt ook, daarin zitten onder meer Alice Cooper en Johnny Depp.

Verder zijn The Opposites, Stormzy, Bring Me The Horizon, Eefje de Visser, Tom Walker en Typhoon van de partij.

Het driedaagse Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus in Biddinghuizen. In totaal treden zo’n 250 acts op. Niet alleen muziek, maar ook theater, komedie en literatuur staan centraal.

De kaartverkoop voor Lowlands begint zaterdag.