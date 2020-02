Obama’s winnen een Oscar

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama hebben in de nacht van zondag op maandag een Oscar in de wacht gesleept met de documentaire American Factory. De film werd gemaakt door hun productiebedrijf Higher Ground. De Obama’s lieten via Twitter weten enorm trots te zijn op de filmmakers.

“Van harte gefeliciteerd Julia en Steven, de makers van American Factory. Zij hebben een enorm complex en ontroerend verhaal verteld over de menselijke consequenties die wringen wanneer er economische verandering optreedt. Het is mooi om te zien dat twee getalenteerde en eerlijke mensen een Oscar weten te winnen voor het eerste werk van ons bedrijf Higher Ground”, aldus Barack.

Michelle voegde daaraan toe: “Gefeliciteerd Julia, Steven en de gehele crew met het winnen van deze prijs. Onze eerste Oscar als bedrijf! Het is geweldig om te zien dat jullie eerlijkheid is beloond. De beste verhalen zijn zelden mooi of perfect, maar dat is juist wel waar de waarheid vaak ligt.”