Megahit Take on me van A-ha miljard keer gestreamd op YouTube

De clip van de megahit Take on me van de Noorse band A-ha uit 1985 is meer dan een miljard keer gestreamd op YouTube. Dat heeft het filmpjeskanaal woensdag bekendgemaakt. Het is een van de weinige clips van voor de jaren negentig die deze mijlpaal heeft bereikt.

Het wereldberoemde lied, over een man die probeert een vrouw voor zich te winnen, werd voor het eerst uitgebracht in 1984 op het debuutalbum van A-ha, Hunting High and Low. Pas in 1985, toen het lied als single uitkwam, werd het lied een grote hit. Het nummer stond in talloze landen, waaronder Nederland, wekenlang op nummer 1.

De clip, waarin de man uit het lied probeert een getekende vrouw te verleiden, werd wereldberoemd. Het was de eerste maal dat in zo’n grote clip ‘rotoscoping’ werd gebruikt, de techniek dat een camera bewegingen filmt en projecteert op een tekentafel waarna de geprojecteerde beelden worden gekopieerd.

Andere ‘oude’ clips die meer dan een miljard keer werden bekeken, zijn November Rain van Guns N’ Roses (1992) en Bohemian Rhapsody van Queen (1975). De meest bekeken clip op YouTube ooit blijft het nummer Despacito van Luis Fonsi, dat meer dan 6,6 miljard keer werd gestreamd.