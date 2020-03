Madonna cancelt concerten vanwege corona

Ook zangeres Madonna ziet af van een aantal concerten in Europa vanwege het coronavirus. Haar optredens in Parijs op 10 en 11 maart worden afgelast, meldt haar agent aan persbureau Reuters.

Het is onduidelijk of en wanneer de concerten worden ingehaald. Madonna zou de Franse hoofdstad aandoen tijdens haar Madame X-tour. Er staan geen optredens in Nederland gepland.

Door heel Europa, in de VS en AziĆ« zijn de afgelopen weken optredens, evenementen en festivals afgelast vanwege het coronavirus. In Nederland is het onder meer onduidelijk of het Eurovisiesongfestival in de geplande vorm door kan gaan. De organisatie heeft laten weten zich te beraden op alternatieve scenario’s, zoals optredens zonder publiek.