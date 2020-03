Dancefeest Pussy Lounge in Best afgelast om coronavirus

De Brabantse burgemeesters hebben voor komend weekeinde niet alleen sportwedstrijden en carnavalsoptochten verboden, maar ook dancefeesten. Een daarvan is Pussy Lounge in Best. De organisatoren daarvan hebben de bezoekers meteen op de hoogte gebracht. “De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers gaat voor alles. Hoewel de situatie niet in onze handen ligt, hopen we op jullie begrip”,

Onder anderen Paul Elstak, Darkraver, Mental Theo, Arno Kolenbrander en DJ Laurens zouden optreden op Pussy Lounge, dat zaterdag in recreatiepark Aquabest zou worden gehouden.