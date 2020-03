Harvey Weinstein veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf

Een rechtbank in New York heeft de voormalige filmproducent Harvey Weinstein wegens aanranding en verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. De 67-jarige Weinstein was afgelopen maand al door een jury schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente in 2006 en de verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde in 2013.

Zij zijn twee van de tientallen vrouwen die sinds 2017 de filmproducent van seksuele delicten beschuldigen. De beweging #MeToo begon dat jaar een grote campagne tegen seksueel misbruik. In Los Angeles loopt ook een zaak tegen Weinstein. Hij ontkent alle beschuldigingen en zijn advocaten gaan in beroep.

De aanklagers hadden er bij rechter James Burke op aangedrongen Weinstein een heel lange celstraf te geven wegens “zijn hele leven van misbruik”. Advocaat Donna Rotunno zei dat haar cliĆ«nt als succesvol filmproducent opzienbarende dingen heeft bereikt en dat de strafmaat zo licht mogelijk zou moeten zijn. Ze wees ook op de slechte gezondheid van Weinstein.

Weinstein onderging afgelopen week nog een hartoperatie. Daarna werd hij naar de ziekenafdeling van het gevangeniscomplex op Rikers Island overgebracht.

Weinstein heeft alle beschuldigingen tegengesproken en stelt dat er enkel sprake is geweest van seks met wederzijdse instemming. Zijn advocaten hebben aangevoerd dat hij zelf het slachtoffer is van valse beschuldigingen van vrouwen die van de invloed van de filmmaker gebruik wilden maken.

Volgens Rotunno is er geen enkel deugdelijk bewijs voor de beschuldigingen aangedragen. De twaalfkoppige jury sprak de Weinstein in februari wel vrij van de zwaarste misdrijven die hem ten laste waren gelegd. Het ging daarbij vooral om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange gevangenisstraf op staat.