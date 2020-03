Glastonbury Festival gaat dit jaar niet door

Het Engelse Glastonbury Festival, een van de grootste muziekfestivals ter wereld, gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het festival zou dit jaar zijn 50-jarig bestaan vieren, maar de organisatie vindt het niet verantwoord om de komende tijd grote groepen mensen op het terrein aan het werk te zetten in de voorbereiding op het festijn.

“Het is duidelijk dat dit niet de beslissing is die we wilden nemen voor onze vijftigste verjaardag, maar na de nieuwe overheidsmaatregelen die deze week zijn aangekondigd – en in tijden van ongekende onzekerheid – is dit nu onze enige haalbare optie,” staat in een verklaring op de site van de organisatie.

Alle 135.000 kaarten voor het festival waren al verkocht. Bezitters van een kaart, kunnen die bewaren tot de editie van 2021 of hun geld terugvragen, meldt de organisatie.

Voor het festival stond al een aantal grote namen op het affiche. Onduidelijk is nog of acts als Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross, Dua Lipa, Elbow en Kendrick Lamar meeverhuizen naar 2021.