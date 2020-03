Collega’s rouwen om countryzanger Kenny Rogers

Het nieuws dat de Amerikaanse countrylegende Kenny Rogers (81) is overleden, heeft er flink ingehakt bij zijn collega’s. Artiesten staan op sociale media stil bij zijn dood.

Dolly Parton, die vaak met hem heeft samengewerkt, is erg verdrietig. “Je weet niet hoe veel je van iemand houdt totdat diegene er niet meer is. Ik heb zo veel prachtige jaren en prachtige momenten met mijn vriend Kenny gehad, maar boven alle muziek en het succes hield ik van hem als een geweldige man en een echte vriend.”

“Ik ben diep bedroefd om te zien dat Kenny Rogers is heengegaan”, twittert zanger Richard Marx, die het nummer Crazy schreef met Rogers. “Hij heeft zo veel voor mij betekend toen ik een jonge songwriter was en we zijn meer dan dertig jaar vrienden gebleven. Ik ga hem echt missen.”

Ook countryzanger Blake Shelton gaat Rogers missen. “Ik kan op Twitter niet uitdrukken hoe groot de impact is die Kenny Rogers de artiest en de man op mij heeft gehad. Hij was altijd erg aardig en het was een plezier om bij hem te zijn.”

Onder anderen Leann Rimes en Boy George spreken van een groot gemis. Laatstgenoemde blikt terug op een avond dat hij het nummer Islands in the Stream, Rogers’ duet met Dolly Parton uit 1982, draaide. “Op een rave die Pushca heette en George Michael danste erop. Mooie herinneringen!”