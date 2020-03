Operazanger Plácido Domingo besmet met coronavirus

De in opspraak geraakte operazanger Plácido Domingo is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat maakt de zanger zelf bekend op Facebook.

“Het is mijn morele verantwoordelijkheid om te melden dat ik positief ben getest voor het coronavirus”, schrijft Domingo. “Mijn familie en ik zitten in thuisisolatie, voor zo lang dat nodig is.” De 79-jarige zanger roept zijn volgers op om voorzichtig te zijn, hun handen te wassen en vooral thuis te blijven. “Samen kunnen we tegen dit virus vechten en deze wereldwijde crisis stoppen.”

Domingo werd vorig jaar door tien vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Kort daarna stapte Domingo op bij de Los Angeles Opera. Vorige maand bood de zanger zijn excuses aan voor zijn gedrag en zei hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen. Twee dagen later kwam Domingo daar echter weer op terug en ontkende hij dat hij zich had misdragen.