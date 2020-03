NPO herhaalt programma’s als hommage aan Liesbeth List

De publieke omroep (NPO) herhaalt dit weekend een aantal tv-uitzendingen over en met Liesbeth List. De zangeres, die leed aan een vorm van dementie, overleed woensdag op 78-jarige leeftijd.

Maar het gaat niet alleen om programma’s uit de oude doos. Vrijdagavond om 21.30 uur is Het laatste woord: Liesbeth List (NTR) te zien, een uitzending die nog niet eerder is vertoond. Jeroen Pauw sprak in 2016 uitgebreid met haar. Afspraak was dat het interview pas zou worden uitgezonden na haar overlijden. Aan bod komen onder meer de unieke band die List met Ramses Shaffy had, haar huwelijk met schrijver Cees Nooteboom en haar comeback in de jaren negentig, dankzij zanger Frank Boeijen.

Pauw heeft de afgelopen jaren meerdere interviews opgenomen met bekende Nederlanders op leeftijd, waarin zij terugkijken op hun leven. Uitgangspunt van die interviews is dat ze dat ze pas na hun overlijden worden uitgezonden. De aflevering met List is de eerste die wordt uitgezonden.

Zaterdag wordt om 17.10 uur een aflevering van Opium (AVROTROS) uit 2012 opnieuw uitgezonden. En zondagmiddag is Het Laatste Woord met de chansonnière voor de tweede keer te zien, waarna Omroep MAX het concert 70 jaar Liesbeth nog eens uitzendt.

Op NPO 2 is bovendien Laat me: Ramses Shaffy, de film te zien. Dat is een anderhalf uur durende filmversie van de succesvolle serie Ramses van Michiel van Erp, waar List (gespeeld door Noortje Herlaar) een grote rol in heeft. De film wordt vrijdagavond om 22.30 uur uitgezonden.

NPO Radio 5 laat vrijdag veel muziek van List horen. Zo staat het programma Volgspot (KRO-NCRV) tussen 20.00 en 22.00 geheel in het teken van de zangeres.

List ontving in haar carrière verschillende prijzen, waaronder Edisons, een Gouden Harp en de John Kraaijkamp Musical Award. Ze is bekend van liedjes als Heb het leven lief, Te veel te vaak en Kinderen een kwartje en duetten met Shaffy, zoals Aan de andere kant van de heuvels en Pastorale. Ook zong ze ook veel vertaalde nummers van de Belgische chansonnier Jacques Brel.