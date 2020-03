Auteur Carl Friedman (Left Luggage) overleden

Schrijfster Carl Friedman is overleden, meldt uitgeverij Van Oorschot. Ze stierf vrijdag in Amsterdam, 67 jaar oud. Ze publiceerde onder meer in 1993 de roman Twee koffers vol, die vijf jaar later door Jeroen Krabbé werd verfilmd onder de titel Left Luggage.

Isabella Rossellini, Maximilian Schell, Chaim Topol, Lex Goudsmit en Krabbé zelf vertolkten rollen in de film, waarvoor Edwin de Vries het boek bewerkte. Friedman, die in Eindhoven werd geboren onder de naam Carolina Klop, debuteerde in 1991 met de novelle Tralievader, die onder dezelfde titel voor de Nederlandse televisie werd verfilmd door Danniel Danniel.

Friedmans laatste roman, De grauwe minnaar, verscheen in 1996. Friedman schreef ook columns, onder meer in Trouw en Vrij Nederland, die werden gebundeld.