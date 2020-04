Grimeur van onder anderen Pipo de Clown overleden

De grimeur van bekende televisie-series als Pipo de Clown, Ti-Ta-Tovenaar en Dagboek van een Herdershond is overleden. De man, Ton van den Heuvel, is 94 geworden. Hij overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting, zo bevestigde zijn familie zondag een bericht van NH Radio.

De grimeur bedacht onder meer het beroemde zonnetje op de wang van Pipo de Clown en was in de jaren zestig, zeventig en tachtig een pionier op het gebied van grime en visagie. Hij deed ook tientallen jaren de grime van de intocht van Sinterklaas op televisie en in Amsterdam. Ook in het theater deed hij de visagie; zo werkte hij veel samen met Jos Brink en deed hij de grime van veel van zijn musicals.

Van den Heuvel beoefende zijn vak tot op hoge leeftijd. Sinds enige tijd woonde de grimeur in een verpleeghuis in Purmerend. Zijn besloten uitvaart is dinsdag.