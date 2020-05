Meghan moet van rechter delen van tabloid-zaak laten vallen

Nog voordat de echte rechtszaak tegen de Britse tabloids is begonnen, heeft Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, al een nederlaag geïncasseerd. Vrijdag bepaalde de rechter dat de hertogin van Sussex drie onderdelen van haar aanklacht moet laten vallen omdat deze niet gegrond zijn, dat meldde Sky News.

De hele zaak draait om de publicatie van vijf artikelen over een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2019. Meghan klaagde de tabloids Daily Mail en de Mail on Sunday aan omdat die volgens haar de brief tegen de regels in en buiten haar weten om publiceerden. Ook zouden delen van de brief volgens Meghan met opzet bewerkt zijn.

Associated Newspapers, eigenaar van de tabloids, vroeg de rechter vorige week of sommige delen van de aanklacht van Meghan in de echte zaak achterwege mochten blijven. Zo stelde de firma onder andere dat Meghans beweringen dat de kranten “oneerlijk” zouden hebben gehandeld en “ongepast gedrag vertoonden” onjuist zijn.

Volgens rechter Mark Warby gingen delen van Meghans claim niet over de kern van de zaak. Die draait volgens hem namelijk puur om de publicatie van de vijf artikelen op basis van de brief die Meghan aan haar vader stuurde in augustus 2018. De rechter oordeelde wel dat de afgevallen onderdelen van Meghans zaak in een later stadium wel kunnen worden behandeld als deze wettelijk gegrond blijken.