Boijmans een jaar dicht, maar spiegeldepot bijna klaar

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is dinsdag precies een jaar dicht wegens verbouwing. Het zal nog jaren duren voordat de klus geklaard is. Behalve dat het museum zijn collectie laat zien in andere musea, zoals binnenkort het Cobra Museum in Amstelveen, is er dit najaar toch nog iets te beleven. Het laatste weekend van september wordt het veelbesproken depot ernaast officieel gepresenteerd, meldt Boijmans. Hoe precies, wordt binnenkort bekend.

Een jaar later moet het publiek erin kunnen om er de kunst te zien waarvoor geen plek is op zaal. ‘Depot Boijmans Van Beuningen’ moet één van de grote trekpleisters van Rotterdam worden. Het is uitbreiding met circa 15.000 vierkante meter van de oppervlakte waar publiek terecht kan. Het wordt met spiegelend materiaal bekleed en krijgt een (los te bezoeken) dakterras met 75 bomen op meer dan 35 meter hoogte.

Belangstellenden moeten straks in het depot kunnen meekijken met restauraties en onderzoek. Het is de bedoeling dat het publiek gaat ronddwalen door de hele collectie, die in totaal 151.000 objecten telt en natuurlijk niet in zijn geheel op zaal in het museum zelf kan hangen of staan.

Na de minstens 223,5 miljoen euro kostende opknapbeurt gaat het museum naar verwachting in 2026 weer open. Intussen reist de collectie rond in de buurt en door de wereld.

Het Cobra Museum in Amstelveen bijvoorbeeld heropent op 1 juni met This is Surrealism! The Boijmans Masterpieces, een ‘top-40’ van surrealistische werken uit het Rotterdamse museum, dat daar speciaal beroemd om is. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden de werken zo ver als mogelijk is van elkaar gehangen. Er is werk te zien van Salvador Dali, René Magritte, André Breton, Man Ray, Eileen Agar en Max Ernst, plus zeer recente aanwinsten zoals een exemplaar van het historische eerste surrealistische manifest van André Breton uit 1924 en het schilderij Again, the Gemini are in the Orchard van Leonora Carrington uit 1947.

De tentoonstelling in Amstelveen is te zien tot en met 27 september en zal daarna rondreizen en, om te beginnen, te zien zijn in Nieuw-Zeeland.