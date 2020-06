Fuck Tha Police terug in hitlijst VS na rellen

Het protestlied Fuck Tha Police van hiphopgroep NWA komt deze week weer binnen in de Amerikaanse hitlijst. Het nummer, dat over politiegeweld en etnisch profileren gaat, stond dinsdag op de 22e plek van de Spotify Viral Charts.

De nieuwe interesse voor het lied is gevoed door alle Black Lives Matter-protesten van de afgelopen week. In Minneapolis stierf een zwarte man doordat een witte agent bijna negen minuten lang zijn knie in de nek van het slachtoffer zette. De man, George Floyd, gaf doorlopend aan dat hij geen lucht kreeg. Floyd werd aangehouden omdat hij met een vals briefje van 20 dollar zou hebben betaald.

Demonstranten refereerden de afgelopen dagen op sociale media al regelmaat aan het nummer. Het lied komt van de plaat Straight Outta Compton uit 1988. De bandleden maakten Fuck Tha Police uit woede over het feit dat zij tijdens het maken van het album in Los Angeles zonder reden op straat werden aangehouden door witte agenten. Deze scène is ook te zien in de bekroonde film Straight Outta Compton uit 2015, over de opkomst van NWA.

Fuck Tha Police werd door het gezaghebbende blad Rolling Stone uitgeroepen tot een van vijfhonderd belangrijkste nummers aller tijden. De FBI tekende bij uitkomst van het lied protest aan, omdat de tekst een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid zou geven.