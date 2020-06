Meisje steekt bekende Zuid-Afrikaanse danser neer

Een Zuid-Afrikaanse danser en lhbt-activist die veel in Nederland woonde en werkte, Kirvan Fortuin, is in een voorstad van Kaapstad doodgestoken. Volgens de politie kreeg hij naar het zich laat aanzien in de nacht van vrijdag op zaterdag ruzie met een minderjarig meisje in Macassar. Het meisje zou hem daarbij hebben neergestoken, als gevolg waarvan hij op weg naar het ziekenhuis overleed. De 14-jarige is als moordverdachte aangehouden en wordt voor een kinderrechter geleid, meldden plaatselijke media

De 28-jarige Fortuin genoot bekendheid in zowel Zuid-Afrika als Nederland. De minister van Cultuur en Sport van de provincie West-Kaap, Anroux Marais, zei in een reactie dat “Fortuin een voorbeeld was hoe hard werken en talent de weg kunnen openen naar succes. Hij was een rijzende ster in Zuid-Afrika en had een veelbelovende toekomst voor zich”. Fortuin werkte veel voor een aantal Nederlandse festivals, dansgroepen en stichtingen.