Beroemde Bollywoodfamilie in het ziekenhuis met corona

Een beroemde Bollywoodfamilie is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze het coronavirus hebben opgelopen. Een week geleden werd al bekend dat de Indiase acteur Amitabh Bachchan en zijn zoon Abhishek in het ziekenhuis lagen. Inmiddels zijn ook Abhisheks vrouw, Aishwarya Rai Bachchan en hun 8-jarige dochter Aaradhya opgenomen, meldt de BBC.

Aishwarya is voormalig Miss World en een van de bekendste gezichten van Bollywood. Ook heeft ze in Amerikaanse en Britse producties meegespeeld. Haar man en schoonvader zijn eveneens beroemd in India. De 77-jarige Amitabh speelde in ruim honderd films. Momenteel is hij te zien in de film Gulabo Sitabo. In 2013 was hij te zien in The Great Gatsby, een film van regisseur Baz Luhrmann.

Het nieuws dat de familie met het coronavirus is besmet, zorgde in India voor geschokte reacties. Deze week hebben duizenden fans gebeden voor hun herstel. Jaya Bachchan, de vrouw van Amitabh, heeft geen corona.