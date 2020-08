Autoriteiten VS verrichten huiszoeking bij Youtube-ster Jake Paul

De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft woensdag een huiszoeking verricht in de villa van Youtube-ster Jake Paul, zegt diens advocaat. Paul, die meer dan 20 miljoen volgers heeft op het videoplatform, dook onlangs op in een video van plunderingen in een winkelcentrum in de staat Arizona in mei, ten tijde van de massale anti-racismedemonstraties in de Verenigde Staten.

Op beelden van de huiszoeking is te zien hoe grote vuurwapens uit het huis worden meegenomen. De huiszoeking zou uren hebben geduurd en er zou een arrestatieteam bij betrokken zijn geweest.

Paul werd aanvankelijk aangeklaagd voor illegale samenscholing en het illegaal betreden van geplunderde winkels, hetgeen hij ontkende. De aanklachten werden daarna ingetrokken zodat de FBI strafrechtelijk onderzoek kon instellen.

Een woordvoerder van de FBI zegt dat agenten “beschuldigingen van strafbare feiten” in het winkelcentrum in Arizona onderzoeken en dat er een federaal huiszoekingsbevel werd uitgevoerd in de staten Californië en Nevada. De FBI meldt dat er “geen arrestaties zijn verricht of zijn gepland”. Pauls advocaat zegt dat hij en zijn cliënt meewerken aan het onderzoek.

Paul, die ten tijde van de huiszoeking niet thuis was, werd bekend met video’s waarin hij acteert, rapt en bokst. De 23-jarige is omstreden vanwege de wilde feesten op zijn landgoed in Calabasas, een exclusieve afgesloten woonwijk buiten Los Angeles waar onder anderen ook de familie Kardashian woont. Hij is de jongere broer van Logan Paul, ook Youtube-ster maar met 2 miljoen volgers meer.