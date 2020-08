Boek Rutger Bregman bovenaan in Bestseller 60

Het boek De meeste mensen deugen van auteur Rutger Bregman staat deze week bovenaan in de Bestseller 60. Het is al de vijftigste week dat de titel in de lijst staat. Vorige week stond het boek, waarin psychologie, de economie, de biologie en de archeologie samenkomen, nog op de derde plek.

Bonuskind van Saskia Noort en Het zoutpad van Raynor Winn volgen deze week op respectievelijk de tweede en derde plaats. Twee boeken van Lucinda Riley, die horen bij de ‘zeven zussen’-reeks, maken de top vijf compleet.

Verder zijn er deze week drie nieuwe boeken opgenomen in de lijst. Een daarvan is het gloednieuwe boek over Harry en Meghan, geschreven door Omid Scobie en Carolyn Durand. De hertog en hertogin van Sussex doen daarin een boekje open over het leven binnen het Britse koningshuis en hun ‘stap terug’. In de Bestseller 60 staat het boek deze week op plek zeventien.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (2) Saskia Noort- Bonuskind

3. (6) Raynor Winn – Het zoutpad

4. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

5. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm

6. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

7. (4) Suzanne Vermeer – Waterland

8. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Schaduw

9. (11) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon

10. (1) Stephanie Meyer – Midnight Sun