Halina Reijn wint eerste Gouden Kalf voor Red Light

Actrice Halina Reijn heeft vrijdag haar eerste Gouden Kalf gewonnen. Zij kreeg het beeldje voor haar hoofdrol in de tv-serie Red Light, die zij ook heeft geregisseerd. Reijn won het beeldje ten koste van haar goede vriendin Carice van Houten, die ook genomineerd was voor haar rol in dezelfde serie.

Red Light won ook het Kalf voor beste televisiedrama van het jaar. De serie gaat over drie vrouwen die proberen weg te komen uit de prostitutie en is vanaf februari te zien bij BNNVARA. De eerste twee afleveringen zouden eerder deze week in première gaan op het Nederlands Filmfestival, maar de vertoning werd afgelast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Reijn werd tweemaal eerder genomineerd voor een Gouden Kalf, voor haar rollen in De Passievrucht (2003) en Zwartboek (2006). Ze kreeg in 2007 samen met Fedja van Huêt wel een speciale juryprijs voor De prins en het meisje.

De prijs voor beste acteur in een tv-drama ging naar Ramsey Nasr, voor zijn hoofdrol in de verfilming van het boek I.M. van Connie Palmen.

De Gouden Kalveren worden vrijdagavond uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is het een sobere ceremonie. De meeste nominaties gingen naar de films Bumperkleef en Kapsalon Romy.