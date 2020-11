Britse minister wil waarschuwing Netflix dat The Crown fictie is

De Britse minister van Cultuur, Oliver Dowden, vindt dat Netflix moet waarschuwen dat het verhaal van The Crown fictief is. Dowden vertelde aan Britse media dat hij de streamingdienst in een brief gaat verzoeken een melding toe te voegen aan de serie over de koninklijke familie.

De show is volgens de minister “een prachtig geproduceerd fictief werk”, zo vertelde hij. Maar, net als bij andere tv-series, moet Netflix in een waarschuwingsboodschap duidelijk aangeven dat het gaat om fictie. “Zonder dat vrees ik dat een generatie kijkers die deze gebeurtenissen niet hebben meegemaakt, fictie voor feiten zal aanzien.”

De opmerking van Dowden volgt na toegenomen kritiek van onder meer royaltyverslaggevers over “onwaarheden” in The Crown. Die volgde na het verschijnen van het vierde seizoen op 15 november. In de nieuwe reeks komen onder meer de moeilijke relatie van prins Charles en Diana voorbij en gaat het over haar eetstoornis. De serie is ondanks de kritiek onverminderd populair. Vorige week keken, volgens Britse media, 29 miljoen mensen naar de serie.