Concertgebouworkest speelt telkens als avondklok ingaat

Het Koninklijk Concertgebouworkest zal zich elke avond laten horen vanaf het moment dat de avondklok ingaat. Het gaat vanaf zaterdag dagelijks om 21.00 uur korte concerten streamen via Instagram Live. Dat gebeurt onder het motto Stay in, stay tuned.

Op zaterdag 23 januari, als de avondklok voor het eerst ingaat, is werk van Beethoven te horen als eerste in de reeks van stukken kamermuziek dagelijks om diezelfde tijd. De muziek wordt telkens overdag gespeeld en opgenomen, want ook de musici houden zich keurig aan de nieuwe maatregel, verzekert het orkest.

“Met deze dagelijkse muzikale momenten op instagram.com/Concertgebouworkest wil het orkest troost bieden aan alle Nederlanders zolang de avondklok geldt”, aldus een woordvoerder.