Weer streep door Belgisch popfestival Rock Werchter

Popfestival Rock Werchter gaat ook dit jaar niet door. De volgende editie van het Belgische festival, dat steevast veel Nederlanders trekt, is pas in de zomer van 2022, heeft de organisatie bekendgemaakt.

De coronapandemie zette vorig jaar ook al een streep door het festival. De afgelopen maanden groeide door de komst van de coronavaccins de hoop bij de organisatoren dat het festival deze zomer wel zou kunnen doorgaan. Maar “de allerbeste Rock Werchter-ervaring” blijkt er begin juli nog niet in te zitten, concluderen ze. Ze willen geen genoegen nemen met minder dan “een festival in volle vorm”.

Rock Werchter sluit zich aan bij de organisatie van grote festivals in Duitsland, die vorige week al bekendmaakten opnieuw een jaar over te slaan. In Nederland gaan de voorbereidingen voor Lowlands en Pinkpop vooralsnog gewoon door.

Wie al een kaartje heeft voor komende zomer, kan dat bewaren tot de editie van 2022. Het kan ook omgezet worden in krediet voor andere optredens en evenementen in Werchter dit en volgend jaar.