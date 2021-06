Theater show Bruce Springsteen weigert bezoeker met AstraZeneca

Bezoekers die met een AstraZeneca-vaccin zijn ingeënt, mogen in een theater in New York niet naar de show van Bruce Springsteen. Fans van Springsteen die naar zijn aanstaande concertreeks ‘Springsteen on Broadway’ willen gaan, moeten wel zijn ingeënt, maar niet met het middel van die farmaceut. Dat staat op de website van het concert dat plaatsvindt in het St. James Theatre.

Springsteen treedt van 26 juni tot en met 4 september op in dit theater. Volgens de concertsite worden alleen bezoekers toegelaten die zijn geprikt met door de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA goedgekeurde vaccins, zoals Pfizer-BioNtech, Moderna en Johnson & Johnson.

Alle bezoekers moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn en binnen 24 uur voor aanvang van het optreden een coronatest hebben gedaan. Eenmaal binnen zouden er geen mondkapjes verplicht zijn en hoeft er ook geen rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand. Springsteen trad eerder al in 2017 en 2018 op Broadway op.