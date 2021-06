Eerste dagen expositie over de Gouden Koets uitverkocht

De expositie over de Gouden Koets in het Amsterdam Museum was de afgelopen dagen uitverkocht. Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling donderdag en sinds vrijdag is het rijtuig na een langdurige restauratie weer te zien voor publiek.

Volgens een woordvoerster van het museum waren alle tijdslots de afgelopen dagen uitverkocht en is de verwachting dat dat de komende tijd nog wel zo blijft. Vanwege de coronamaatregelen kan het museum momenteel zeshonderd mensen per dag toelaten. “Bezoekers kunnen in alle rust en op veilige afstand van elkaar de tentoonstelling en de koets komen bekijken”, aldus de woordvoerster.

Vanaf zaterdag zijn weer meer mensen welkom in het museum. Hoeveel precies, is nog niet bekend. De verwachting is dat de tijdsloten ook dan vol raken.

De Gouden Koets onderging ruim vijf jaar een opknapbeurt en staat nu in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum. In de zes omliggende zalen wordt de geschiedenis verteld van het rijtuig en is ook volop aandacht voor het maatschappelijke debat over het omstreden ‘koloniale’ zijpaneel. Het koninklijke rijtuig is tot eind februari te zien in Amsterdam, de plek waar hij ooit werd gemaakt en cadeau gedaan voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

De koets ligt onder vuur om het paneel Hulde der Koloniƫn, geschilderd door Nicolaas van der Waay. Volgens het museum beschouwt een groeiend aantal mensen het rijtuig als beladen erfgoed en zou het niet meer gebruikt mogen worden. Of de koets volgend jaar weer te zien zal zijn op Prinsjesdag moet nog worden besloten.