Vader van Britney Spears mag van de rechter bewindvoerder blijven

Het verzoek van de advocaat van Britney Spears om haar vader Jamie te ontslaan als toezichthouder, is door een rechter in Los Angeles afgewezen. Wel stond zij toe dat de financiële instelling Bessemer Trust gaat optreden als mede-curator, melden Amerikaanse media.

Britney’s advocaat Sam Ingham diende in november een verzoek in om het curatorschap van de vader te laten opheffen. Om onduidelijke redenen wachtte hij daarna maanden met het benodigde papierwerk dat hij namens Bessemer Trust, dat Jamie in zijn voorstel zou vervangen, moest indienen. Nu hij dat eindelijk alsnog heeft gedaan, liet de rechter weten Bessemer aan te stellen als co-curator, maar ook Jamie aan te houden in die rol.

De rechter tekende voor de uitspraak na de emotionele getuigenis van Britney eerder deze week, waarin ze zich fel uitsprak tegen het voogdijschap en de rol van haar vader daarin. Spears zei dat ze wordt uitgebuit door de curatele en gepest door haar vader. De zangeres van meerdere grote hits zei vorig jaar dat ze niet zal optreden zolang ze onder curatele staat.

De volgende hoorzitting in de zaak is op 14 juli. Het is mogelijk dat Spears een verzoekschrift indient om de curatele te beëindigen. Spears zei vorige week tegen de rechter dat ze er niet van op de hoogte was geweest dat ze een dergelijke actie kon ondernemen. “Ik wist niet dat ik een verzoekschrift kon indienen om de ondercuratelestelling te beëindigen. Het spijt me voor mijn onwetendheid, maar ik wist dat eerlijk gezegd niet”, zei ze.