Corona dwingt filmfestival naar grote Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht

Het Nederlands Film Festival (NFF) vindt dit jaar grotendeels plaats in de Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht, maakte directeur Silvia van der Heiden maandag bekend tijdens een persdag in de bioscoop. Zo kunnen makkelijker coronamaatregelen worden genomen, mocht dat nodig zijn. Normaal zijn de activiteiten verdeeld over de gehele stad.

Onder andere de rodeloperpremières, de reguliere premières en de Gouden Kalf-competities voor lange speelfilms en lange documentaires zijn in de bioscoop naast het station Utrecht Centraal.

Van der Heiden en het NFF hopen dat er in september, wanneer het festival plaatsvindt, geen sprake meer is van coronamaatregelen. Toch houdt de organisatie er rekening mee. In de grote Kinepolis Jaarbeurs kan de anderhalve meter indien nodig beter gewaarborgd worden, zegt de directeur.

De reguliere voorstellingen zijn wel te zien in bioscopen door de hele stad, waaronder het Louis Hartlooper Complex, De Springhaver en Pathé Rembrandt. De nominaties voor het Gouden Kalf worden op 27 september bekendgemaakt in de Utrechtse Stadsschouwburg. Op 1 oktober is daar ook de uitreiking. “Hopelijk met een heel groot publiek”, aldus Van der Heiden.