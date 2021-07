Nieuw boek Esther Verhoef meteen op 1 in bestsellerlijst

Esther Verhoef heeft opnieuw een bestseller te pakken. De Nachtdienst, het nieuwe boek van de winnares van de Gouden Strop in 2016, komt meteen binnen op de eerste plaats van de Bestseller 60.

Ook het vakantieboek Nederland Heeft Alles van Bas Smit en Nicolette van Dam doet het erg goed. Het vakantieboek is het resultaat van de ontdekkingsreis die Bas en Nicolette afgelopen jaar met hun dochters maakten door Nederland. Omdat reizen naar het buitenland vanwege de coronamaatregelen niet kon, ging het gezin op zoek naar mooie plekjes in eigen land. Via Instagram deelden ze tips met hun volgers en die zijn nu gebundeld in dit boek.

De top 10 van deze week kent deze week ook twee opvallende stijgers. DRIVE, geschreven door oud-schaatser Mark Tuitert, stijgt maar liefst 46 plaatsen en staat op de zevende plaats. Ook het boek van Joost Prinsen, waarin de acteur schrijft over de tijd na de dood van zijn vrouw Emma staat in de top 10. Na Emma stond vorige week nog op de 49e plaats in de bestsellerlijst, maar bezet deze week de negende plek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Esther Verhoef – De Nachtdienst

2. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (-) Bas Smit & Nicolette van Dam – Nederland heeft Alles

4. (2) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

5. (4) Lale Gül – Ik ga leven

6. (3) Karin Slaughter – Valse getuige

7. (53) Mark Tuitert – DRIVE. Train je stoïcijnse mindset.

8. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

9. (49) Joost Prinsen – Na Emma

10. (6) Tonke Dragt – De brief voor de Koning