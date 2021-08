Bild-uitgever Axel Springer koopt nieuwswebsite Politico

Het Duitse mediabedrijf Axel Springer neemt de Amerikaanse nieuwssite Politico over. Springer, bekend van de krant Bild, had al een belang van 50 procent in de Europese website van Politico. Voor welk bedrag Politico is gekocht, wordt niet bekendgemaakt.

Zowel de Amerikaanse als de Europese website van Politico gaan op dezelfde manier door en blijven afzonderlijk van de andere merken van Axel Springer publiceren. Er verandert niets aan de redactie en managementteams, zo laten beide partijen weten.

Politico werd in 2007 opgericht. De website volgt vooral de Amerikaanse politiek in Washington. Inmiddels heeft de Amerikaanse website 700 medewerkers en die in Europa 200. Veel van de berichtgeving is gratis te lezen maar er worden ook analyses gepubliceerd voor betalende abonnees.

Het Duitse Axel Springer is actief in meer dan veertig landen. Naast Bild is het bedrijf ook bekend als uitgever van de krant Welt. Wereldwijd werken er meer dan 16.000 mensen bij Springer.

Er is sprake van consolidatie in de digitale media-industrie nu adverteerders hun budgetten meer en meer uitgeven op Facebook en Google. Zo kocht BuzzFeed vorig jaar HuffPost van Verizon Communications. In 2019 nam Vice Media Refinery29 over en kocht Vox Media het moederbedrijf van New York Magazine, New York Media.