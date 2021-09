ABBA komt na veertig jaar met nieuw album

De Zweedse popgroep ABBA komt na veertig jaar met een nieuw album. De plaat heet Voyage en komt op 5 november uit. Dat kondigden zij donderdag aan tijdens een groot event in Londen.

Daarnaast komen er in een speciale nieuwe zaal in Londen concerten met hologrammen van de vier bandleden. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan.

Een nummer dat in elk geval op de plaat staat is I Still Have Faith In You. De song werd al in 2018 aangekondigd, maar werd pas donderdag gelanceerd.