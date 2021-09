Slachtoffer Bill Cosby vertelt haar verhaal op televisie

Andrea Constand, een van de vrouwen die Bill Cosby aanklaagde wegens seksueel misbruik, reageert dinsdag in een interview met NBC News voor het eerst op de vrijlating van de 83-jarige komiek twee maanden geleden. Cosby mocht de gevangenis verlaten, nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling nietig had verklaard.

In het interview, dat dinsdag in de Verenigde Staten wordt uitgezonden, zegt Constand “geschokt en teleurgesteld te zijn dat Cosby werd vrijgelaten vanwege een vormfout”. De komiek werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar voor het misbruiken en drogeren van Constand in 2004. In hoger beroep werd zijn veroordeling geschrapt, omdat het proces oneerlijk is geweest.

Behalve Constand zeiden meer dan 60 vrouwen gedrogeerd en misbruikt te zijn door Cosby. Hij was de eerste beroemdheid die voor seksueel misbruik werd veroordeeld na opkomst van de #MeToo-beweging waarin aandacht werd gevraagd voor seksuele intimidatie en misbruik.